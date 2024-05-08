Выставка, посвященная ветеранам строительного комплекса, открылась в Подмосковье в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы в Министерстве строительного комплекса Московской области открылась выставка, которая посвящена ветеранам строительного комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках выставки посетители смогут увидеть фотографии трудовых коллективов и профессиональных династий. Помимо этого, посетителям представят ведомственные награды и благодарности работникам. В ведомстве добавили, что у них также будет возможность ознакомиться с историями успехов подмосковных строителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.