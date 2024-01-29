Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в Московской области

В ДК «Майдановский» в Клину в следующую субботу пройдет выставка-продажа продукции пчеловодства КФХ «Золино». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Хозяйство располагается на территории бывшей барской усадьбы Золино-Никольское. В 2022 году КФХ получило грант „Агростартап“ в размере трех миллионов рублей. Сейчас на пасеке более 100 ульев из которых в 2023 году было получено 1,5 тонны меда», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, основными медоносами в регионе являются липа, малина, донник, иван чай, люпины и колючка. Он добавил, что пчелосемьи в хозяйстве содержатся без применения химикатов, пасеку оборудовали высокотехнологичным цехом. Отметим, что среди продукции КФХ «Золино» есть натуральные свечи, мыло с забрусным воском, мед в сотах и баночках и настойки на нем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.