Выставка «Русский стиль» встречала избирателей в одном из участков в Донецке

Один из избирательных участков в Донецке, на котором побывал «360», встретил голосующих выставкой «Русский стиль».

Там, избиратели могут увидеть одежду, украшения и посуду в русском стиле. Обстановка весьма праздничная и патриотичная. А самым ярким экспонатом выставки является самовар.

Многие жители новых регионов признаются, что для них это голосование стало праздником. И на участках к этому подходят соответствующе: их украшают, гостям предлагают угощения.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья.