Выставка живых цветов пройдет в Подмосковье

В эту пятницу в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнется выставка живых цветов «Цветы июля», ее организовали совместно с коломенским клубом «Цветоводов-любителей». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что главным объектом экспозиции станет флокс, в рамках проекта также представят и другие цветы. Узнать другие подробности можно на сайте.

«В Коломенской картинной галерее на данный момент работают три выставочных зала для сменных выставок. В них регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества», — говорится в сообщении.

Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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