Выставку по обращению с отходами проводят в Московской области
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье проходит отраслевая выставка для бизнеса «ВэйсТэк» на тему сбора, сортировки, транспортировки и переработки коммунальных и промышленных отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Гости мероприятия смогут ознакомиться с системами мембранного компостирования отходов, оптическими сортировочными системами, мусоровозами, технологическими линиями для переработки вторичных материалов и не только. Своим опытом на выставке поделятся российские, китайские и турецкие компании-участники.
«Такие выставки синтезируют накопленный в отрасли опыт и помогают отраслевым специалистам повышать уровень компетенций», – отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.