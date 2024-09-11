Выставку по обращению с отходами проводят в Московской области

В Подмосковье проходит отраслевая выставка для бизнеса «ВэйсТэк» на тему сбора, сортировки, транспортировки и переработки коммунальных и промышленных отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.