Выступивший в Ницце Леонтьев решил вернуться в Россию

Артист Валерий Леонтьев этим летом выступит в России, развеяв слухи о полном уходе со сцены. 76-летний певец подтвердил участие в гала-концерте фестиваля «Новая волна» в Казани в конце августа, сообщает KP.RU.

Как выяснили звездные обозреватели, Валерий Леонтьев исполнит несколько хитов вместе с другими звездами российской эстрады на мероприятии «Новая волна» в Казани 21 августа. Это развенчало ряд слухов о том, что артист завершает карьеру или перебирается за рубеж.

Коллеги артиста утверждают, что он может вернуться с полноценным концертом — например, к юбилею. В запасе у певца есть несколько неизданных песен, которые ждут своего часа.

Как отмечает «Комсомолка», за выступление на частных мероприятиях Леонтьев просит от 100 тысяч евро (более 9 млн рублей). Однако, как и любой артист, он готов обсуждать условия. В последние годы он чаще появляется на сборных концертах, особенно тех, что организует его давний друг Игорь Крутой.

Слухи о переезде в США Леонтьев не комментирует, но, как известно СМИ, большую часть года он проводит в Майами, где у него вилла в элитном районе Coral Gables. Его супруга Людмила Исакович уже три десятилетия живет в США, управляя небольшим бизнесом. При этом сам певец регулярно приезжает в Москву — решает бытовые вопросы, встречается с друзьями и даже недавно сделал ремонт в своей трехуровневой квартире в центре столицы.

После паузы, связанной с лечением, Леонтьев снова поет вживую. Его выступление в Ницце этим летом собрало аншлаг, но чаще он выступает в Дубае и Москве.

Ранее, в апреле, представитель Леонтьева прокомментировал возобновление певцом концертной деятельности.