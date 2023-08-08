Вытащили с того света: врачи извлекли из сердца раненого российского бойца кусок гвоздя

Военные медики Западного военного округа (ЗВО) провели уникальную по своей сути операцию и смогли извлечь из сердца раненного бойца ВС РФ кусок гвоздя, рассказали в Минобороны РФ.

Как пояснили в российском оборонном ведомстве военнослужащий бил нетранспортабелен. Ранение он получил на передовой в зоне СВО.

«Кусок гвоздя попал в грудь, повредил левое легкое и через перикард вдоль дуги аорты воткнулся в правую легочную артерию. Врачи вскрыли перикард, освободили сердце от сгустков крови и извлекли инородное тело», - рассказал военный врач-хирург группировки «Запад» Руслан, его цитирует ТАСС.

Медик предположил, причиной ранения бойца оказался, скорее всего, вторичный снаряд, поразивший его в грудь в результате взрыва.

После успешной операции вернувшегося буквально с того света военного теперь ждет долечивание. В Минобороны добавили ,что у него были также отправят в центральную медицинскую организацию на долечивание.У военного также перелом кости, ранение легкого и бедра. Теперь его здоровье вне опасности.

Ранее Кадыров проинформировал, сколько чеченских бойцов задействовано на передовой в зоне СВО. Комментируя нынешнюю обстановку на передовой глава Чечни отметил, что в настоящий момент она стабильная.