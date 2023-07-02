«Выжить невозможно»: ясновидящая предсказала миру новое бедствие

Тогда ясновидящая рассказала, что видела, как людей затягивает в пасть большого кита и «пачками смывает в море». На этот раз экстрасенс увидела продолжение сна.

«Видела, что огромная волна, практически до неба, поглотила города. Были флаги США и Франции, видела букву «Ф». Четко виду, что будет в этом году», – заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам провидицы, на некоторые страны обрушится ряд ураганов, который начнется с Америки.

«Может это Флорида. Видела, что практически половины города не будет. Выжить было просто невозможно. Это произойдет внезапно утром или в сумерки. Неожиданно сверху», – пояснила ясновидящая.

Мишина подчеркнула, что в списке пострадавших стран она увидела Грецию, Индию, Турцию, а также Китай или Японию. Ранее ясновидящая предсказала наступление апокалипсиса.