«Выживает там, где умный умрет»: названы преимущества кнопочного телефона в 2026 году

В эпоху повсеместного распространения смартфонов простой кнопочный телефон может показаться анахронизмом, однако в 2026 году такие устройства переживают неожиданный всплеск актуальности, пишет портал «7Дней.ру».

Эксперты и обычные пользователи называют несколько веских причин, по которым «звонилка» остается не просто данью ностальгии, а практичным и разумным выбором.

Главным козырем кнопочного телефона является феноменальная долговечность батареи. Устройство, лишенное энергоемкого большого экрана и фоновых процессов, может работать от одного заряда несколько дней, а в режиме ожидания — неделями. Это делает его незаменимым спутником в длительных путешествиях, походах или в условиях, где доступ к электричеству ограничен.

Второй ключевой аргумент — предельная простота и надежность. Интуитивно понятный интерфейс без лишних меню и настроек идеально подходит тем, кому важна сама возможность звонка и обмена SMS, а не развлечения или серфинг в интернете. Такой телефон практически невозможно «сломать» программами, он меньше отвлекает и выполняет свою основную функцию безупречно.

Надежность проявляется и в физической конструкции. Многие модели обладают прочным корпусом, устойчивым к ударам, влаге и пыли. Его не жалко уронить, поцарапать или использовать в сложных погодных условиях, в отличие от хрупкого и дорогого смартфона.

Экономический фактор также играет важную роль. Кнопочный телефон — это бюджетное решение. Он подходит как для людей с ограниченными средствами, так и в качестве второго, резервного устройства. Затраты на его покупку и обслуживание минимальны.

К этим причинам добавляются бонусные преимущества, связанные с безопасностью. Отсутствие постоянного подключения к интернету делает такой телефон менее уязвимым для вирусов и кражи данных.

Также «кнопочник» может стать идеальным инструментом для двухфакторной аутентификации через SMS, поскольку риск перехвата сообщений вредоносным программным обеспечением (ПО) на нем стремится к нулю. В ситуации, когда сотовая сеть работает с перебоями или интернет заблокирован, именно кнопочный телефон часто остается единственным стабильным каналом связи для экстренного вызова.

