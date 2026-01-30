«Выживает тот, кто громче»: российский блогер раскритиковал систему безопасности в американских школах
Российский тревел-блогер описал школы США фразой «это не про безопасность»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Российский тревел-блогер, ведущий блог «#делайчехочешь» на платформе «Дзен», поделился своими наблюдениями об американской системе школьного образования после поездки в США. Его главный вывод, выраженный в заголовке поста, звучит резко: американские школы — «это не про безопасность».
Свои впечатления блогер подкрепил конкретными примерами. Так, его знакомые были вынуждены перевести своего ребенка на домашнее обучение из-за непрекращающейся травли.
Местные жители объяснили автору, что детская жестокость в Штатах — явление повсеместное, а педагоги зачастую не принимают мер для искоренения агрессивного поведения среди школьников.
По словам россиянина, в США существует формальная система борьбы с буллингом: повсюду развешаны соответствующие плакаты, проводятся собрания и лекции. Однако на практике, как он утверждает, работает простое правило: выживает тот, кто громче, сильнее или занимает более высокую социальную ступеньку.
Ребенок, не соответствующий этим критериям, остается один на один с проблемой и должен справляться самостоятельно.
Блогер провел сравнение с ситуацией в России. Он отметил, что в российских школах детская жестокость часто бывает прямолинейной и грубой. В США же, по его мнению, буллинг носит иной характер — «умный и холодный».
Дети могут методично игнорировать жертву, создавая ощущение полной ненужности, что в итоге может привести к уходу ребенка из школы. Блогер считает, что такие психологические приёмы и ощущение отверженности иногда ранят сильнее, чем физические побои.
Ранее этот же тревел-блогер описал США фразой «снаружи картинка мечты, а внутри — пусто».