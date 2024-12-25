Выживших при авиакатастрофе в Казахстане россиян эвакуируют спецбортом

МЧС России опубликовало видео с загрузкой спасателей и медиков на спецборт Ил-76. Группа специалистов отправится в Казахстан на место крушения самолета, чтобы вывезти пострадавших граждан РФ.

Авиация МЧС России заберет выживших в авиакатастрофе с Embraer 190 россиян. Пострадавших доставят спецбортом в Москву. Как уточняет ведомство, санитарный рейс выполняется по указанию главы МЧС и российского президента Владимира Путина.

На борту Ил-76 предусмотрели спецтехнику, медицинские модули, ИВЛ, кардиомониторы. Следить за состоянием эвакуированных будут врачи отряда «Центроспас», психологи и группы специалистов Минздрава. Во время полета будут оказывать всю необходимую медпомощь.

Напомним, самолет Azerbaijan Airlines разбился у Актау в Казахстане, выполняя рейс по маршруту Баку — Грозный. Выжить удалось 32 из 69 человек, включая членов экипажа. Среди переживших ЧП — десять россиян.

Ранее сообщалось, что в упавшем под Актау в Казахстане самолете обнаружили десятки отверстий. Они могли появиться в результате внешнего воздействия, считают обозреватели «Военной хроника».