Выживший после дрейфа в Охотском море Пичугин может оказаться в тюрьме

Выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину грозит тюремный срок, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Если следователи выяснят, что Михаил Пичугин отправился в Охотское море с родственниками на лодке, не оснащенной необходимым оборудованием, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Речь про базовые элементы безопасности, такие как жилеты, ракетницы и другие средства.

Расследование дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») продолжается.

Напомним, 15 октября у берегов Охотского моря нашли мужчину без сознания.Им оказался Михаил Пичугин, который отправился в плавание с племянником и братом на судне «Ангел». Последние не дождались спасения и скончались. Сам Пичугин смог выжить, хотя дрейфовал по водам моря 67 дней.

Ранее сообщалось, что Пичугина отправили в противошоковую палату медучреждения на Камчатке.