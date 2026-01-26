На мощностях инженерно-исследовательского центра АВТОВАЗа завершился этап суровых климатических тестов, направленных на адаптацию новых моделей к экстремальным условиям. Об этом пишет «За рулем».

В фокусе специалистов оказалась обновленная версия универсала Lada Vesta SW Cross, предназначенного для рынка 2026 года. Ключевой задачей инженеров была проверка надежности системы дистанционного запуска силового агрегата в условиях, имитирующих крепкие сибирские морозы.

В ходе эксперимента автомобиль был помещен в специализированную термокамеру, где температура его двигательного отсека была постепенно снижена до отметки в минус 34 градуса Цельсия. После шестичасовой выдержки в таком режиме была предпринята попытка дистанционного запуска. По данным пресс-службы предприятия, двигатель отозвался с первого сигнала. В течение последующих десяти минут штатная система прогрева не только довела силовой агрегат до рабочих температур, но и обеспечила комфорт в салоне, активировав подогрев кресел и полностью очистив лобовое стекло от наледи.

Используемое испытательное оборудование является многофункциональным комплексом, способным создавать широкий спектр условий — от сорокаградусной жары до арктического холода. В настоящее время этот же стенд задействован для отработки характеристик перспективного кроссовера Lada Azimut, что свидетельствует о комплексном подходе производителя к проверке надежности всех ключевых узлов будущих автомобилей в контролируемой лабораторной среде, прежде чем они попадут в руки к потребителям в различных регионах страны.

