Выжмите все соки, а потом — на отдых: как компании используют закон против сотрудников
Роскачество: отправить сотрудника в отпуск против его воли может работодатель
Фото: [Работа в офисе/Медиасток.рф]
Российским работодателям раскрыли законный механизм принудительного отправления сотрудников в оплачиваемый отпуск. Эксперт Роскачества Евгения Ганькина в интервью «Ленте.ру» разъяснила, что, хотя в ТК РФ нет точной цифры, отправной точкой для таких действий становятся 56 неиспользованных дней отпуска, накопленных за два года.
По ее словам, это не право, а обязанность работодателя, поскольку непредоставление отпуска два года подряд является грубым нарушением. Процедура требует уведомления сотрудника за две недели и соблюдения утвержденного графика отпусков. Отпуск за свой счет под таким предлогом инициировать нельзя — это допустимо только по заявлению работника.
Ганькина подчеркнула, что хроническое неиспользование работником отпуска — это не только юридический риск для компании, но и прямая дорога к выгоранию и снижению продуктивности сотрудника. Закон, таким образом, выступает инструментом защиты как интересов бизнеса, так и здоровья работника.
