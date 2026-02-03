Российским работодателям раскрыли законный механизм принудительного отправления сотрудников в оплачиваемый отпуск. Эксперт Роскачества Евгения Ганькина в интервью «Ленте.ру» разъяснила , что, хотя в ТК РФ нет точной цифры, отправной точкой для таких действий становятся 56 неиспользованных дней отпуска, накопленных за два года.

По ее словам, это не право, а обязанность работодателя, поскольку непредоставление отпуска два года подряд является грубым нарушением. Процедура требует уведомления сотрудника за две недели и соблюдения утвержденного графика отпусков. Отпуск за свой счет под таким предлогом инициировать нельзя — это допустимо только по заявлению работника.

Ганькина подчеркнула, что хроническое неиспользование работником отпуска — это не только юридический риск для компании, но и прямая дорога к выгоранию и снижению продуктивности сотрудника. Закон, таким образом, выступает инструментом защиты как интересов бизнеса, так и здоровья работника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сельском хозяйстве.