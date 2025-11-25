Вызов ГБР вместо медкарты: в челябинской поликлинике «Полимедика» разгорелся скандал с пожилым пациентом

В Челябинске конфликт между администрацией клиники «Полимедика» и семьей 75-летнего пациента потребовал вмешательства группы быстрого реагирования. Поводом для столь жесткого противостояния стал отказ медицинского учреждения принять заявление на предоставление выписки из медицинской карты.

Как рассказала порталу 74.ru дочь пенсионера Александра, документы потребовались для суда, где семья оспаривает сделку по продаже автомобиля. Пожилой мужчина, перенесший инфаркт и имеющий хронические проблемы с сердцем, стал жертвой мошенников, вынудивших его продать машину по заниженной цене.

«У отца был инфаркт 10 лет назад, есть регулярные проблемы с сердцем. Наш юрист в пятницу попросил взять копию медицинской карты из „Полимедики“, где он наблюдается последние три года, там все данные о его заболеваниях есть», — пояснила Александра.

Сначала семья обратилась в филиал на Татищева, но их перенаправили в головной офис на Братьев Кашириных. Однако и там им отказали в приеме заявления. По словам женщины, вместо того чтобы помочь, главный администратор «службы качества» вызвала наряд ГБР.

Прибывшие бойцы, со слов заявительницы, отнеслись к ситуации с пониманием и сами удивились, почему в поликлинике отказываются принять простое заявление на получение медицинских документов.

В пресс-службе «Полимедики» сообщили, что главный врач Михаил Сафаров уже поручил разобраться в инциденте. Там подчеркнули, что копия медицинской карты предоставляется пациенту в установленные законом сроки.

«Медицинская карта — это не анализы, которые можно распечатать для пациента в день визита», — пояснили в клинике, добавив, что для прояснения всех обстоятельств запрашивается видеозапись произошедшего.

