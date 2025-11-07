«Вызвал на разборку из-за Playboy»: в Крыму мужчина устроил стрельбу из-за спора о «маскулинности»
Mash: в Ялте рабочий устроил стрельбу из-за татуировки с логотипом Playboy
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Житель Севастополя устроил стрельбу в Ялте из-за спора из-за татуировки, пишет «Постньюс» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на волне».
Двое мужчин познакомились на строительном объекте и изначально хорошо общались, однако их взаимоотношения резко испортились после того, как один из них обратил внимание на татуировку другого с логотипом журнала Playboy в виде зайца.
Ключевой причиной конфликта стала оценка «маскулинности» изображения. Недовольный носитель татуировки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил о старых обидах и вместе с братом отправился выяснять отношения.
Севастополец вызвал обидчика на разговор, в ходе которого достал травматический пистолет и произвел несколько холостых выстрелов. Находившаяся рядом супруга одного из участников инцидента сообщила о произошедшем в полицию. Проводится проверка.
