«Вызвали как свидетелей»: главного редактора URA.RU и корреспондента пригласили суд по делу Аллаярова

Главного редактора информационного агентства URA.RU Диану Козлову и корреспондента Анну Салымскую вызвали в суд в качестве свидетелей по уголовному делу Дениса Аллагарова. Об этом сообщило само издание.

Обвиняемый проходит по делу о даче взяток своему дяде, ранее служившему в органах внутренних дел.

Основой обвинения стали показания бывшего начальника уголовного розыска ОП № 10 Андрея Карпова. По его утверждению, Аллаяров систематически передавал денежные средства в обмен на оперативные сводки. Общая сумма предполагаемых взяток составила 120 тыс. руб.

Журналист полностью отрицает предъявленные обвинения. Он настаивает на том, что не передавал денег Карпову, а все поступления были от другого печатного издания.

Также обвиняемый заявил, что Карпов признался ему в даче ложных показаний под давлением, в обмен на обещание смягчения наказания.

По словам Аллаярова, во время содержания в следственном изоляторе (СИЗО) ему угрожали предъявлением обвинения в государственной измене. Его адвокаты направили официальную жалобу прокурору Свердловской области, в которой указали на многочисленные нарушения в ходе предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова.