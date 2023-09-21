«Взгляд стал закрытый, мышцы напряг»: боец СВО объяснил, чем отличаются солдаты ВСУ от идейных нацистов

Обстановка на фронте бывает разная. Иногда позиции ВСУ и российских войск стоят на расстоянии в несколько километров, а иногда можно различить, о чем в окопах толкует противник. Боец с позывным Стук, который сражался на донецком направлении, рассказал, какими бывают украинцы.

По словам Стука, наши бойцы частенько находились в пределах броска гранаты.

«Были моменты, когда мы кричали: «А ну, сдавайтесь!», а они нам в ответ: «Русские не сдаются!». Удивительно было. Украинцы тоже есть сильные духом, но у них, к сожалению, мозги набекрень. Они думают, что за себя сражаются и за свой дом, а на самом деле — за западные ценности», — вздыхает военнослужащий.

Иногда ВСУшники попадают в плен, причем кадровые военные по своему поведению отличаются от идейных нацистов, подчеркивает наш собеседник.

«У нас был даже один капитан, не говоря уже о рядовых. Видно, что все они боятся. Они запуганы той информацией, которую им вливают, якобы их будут бить и пытать. Но мы перестанем быть русскими, если будем такое делать. А вот нацбатовцы в плену ведут себя иначе», — подчеркивает боец ВС РФ.

Еще на Луганщине сослуживцы Стука брали в плен парня из «Айдара»*. Говорили, что он был морально сильнее духом по сравнению с офицером ВСУ.

«Тот разнюнился, а этот сжался, взгляд стал закрытый, мышцы напряг. Не знаю, что там он сказал, говорили с ним уже не армейцы, а народная милиция», — отмечает боец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как боец приходил к маме во сне.

*организация признана экстремистской и запрещена в России.