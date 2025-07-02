УВБ-76 передала зашифрованные сигналы в эфир на фоне заморозки поставок на Украину

Радиостанция УВБ-76 передала два зашифрованных сообщения на фоне резкого прекращения военной помощи Украине со стороны США.

2 июля загадочная радиостанция УВБ-76, которую считают частью системы ядерного ответа, вышла в эфир дважды. В 13:08 и 16:01 по московскому времени в эфире прозвучали короткие закодированные фразы, не поддающиеся расшифровке. Именно в этот день стало известно о приостановке поставок вооружений и боеприпасов на Украину из США.

Согласно сообщению Politico, решение принято на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома подтвердила, что Вашингтон временно замораживает военную помощь, включая снаряды для систем Patriot, которые заканчиваются у ВСУ.

УВБ-76, известная также как «Жужжалка», начала работу в 1970-х. Она транслирует однообразный гудящий сигнал, иногда прерываемый странными кодами. Ее связывают с системой «Мертвая рука», предполагающей автоматический ядерный ответ в случае утраты командования.

Ранее эксперт заявил о подготовке США к конфликтам с тремя странами.