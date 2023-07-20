«Вживить электрод в то, чего нет»: мужчина просверлил себе голову и попытался вставить туда чип

Самопровозглашенный нейрохирург из Алматы в домашних условиях вживил себе в голову чип с помощью дрели, сообщает Baza. Он надеялся, что это поможет ему получить контроль над сновидениями.

Михаил Радуга — 40-летний экспериментатор, который сделал себе кустарную трепанацию черепа. Перед операцией мужчина посмотрел большое количество роликов о работе настоящих нейрохирургов и попрактиковался на пяти овцах. По его мнению, этого было достаточно, чтобы приступить к экспериментам на себе. Михаил, купив дрель, решил не медлить.

Мужчина просверлил себе голову, зажал кожу скрепками и вставил электрод в мозг. За это время мнимый ученый потерял около литра крови, из-за чего чуть не скончался на месте. У всех его действий была высшая цель — расширить возможности человеческого сознания и начать контролировать сны. Неизвестно, сможет ли Михаил Радуга стать сверхчеловеком, но с уверенностью врачи смогли сказать то, что ему до конца жизни грозит эпилепсия.

«Так, блин, мне сверлить башку или нет? Ничего не понятно. Где такие чипы приобрести?»; «Как можно вживить электрод в то, чего нет?»; «Сразу бы тянул провод от щитовой, были бы вечные сны»; «Без соответствующего образования операция на себе проведена мастерски. Он же выжил!» — посмеялись россияне в комментариях.

Ранее сообщалось, что подмосковные нейрохирурги установили в череп пациента особую пластину.