«Вжух» и плати: знакомый жест для оплаты теперь позволяет дробить крупные покупки на части

Сбербанк начал предоставлять клиентам возможность оформлять рассрочку на покупки непосредственно в момент оплаты на кассовых терминалах. Новая услуга получила название «Плати частями», сообщает Главный Региональный.

Максимальная сумма, на которую можно оформить рассрочку, составляет 150 тыс. рублей. Срок предоставления рассрочки достигает шести месяцев. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо выбрать соответствующий пункт на дисплее платежного терминала в торговой точке.

Для подтверждения оплаты клиент может использовать несколько методов: биометрическую идентификацию, бесконтактную технологию NFC, технологию «Вжух» или стандартную банковскую карту.

По словам представителей банка, внедрение сервиса направлено на увеличение среднего чека покупателей и рост выручки торговых предприятий. Также ожидается, что нововведение поможет привлечь новых клиентов и повысить лояльность постоянных покупателей.

Как отметил директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Дмитрий Блинов, сервис интегрирует привычный для пользователей онлайн-опыт в процесс офлайн-покупок, предоставляя дополнительную гибкость и удобство.

