Взяла пример с Долиной? Почему Волочкова, танцующая за тысячи долларов, забыла про квитанции

Известная балерина Анастасия Волочкова столкнулась с риском судебного разбирательства из-за долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. По данным источника, артистка не вносила платежи за свою московскую квартиру с августа текущего года, сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

Четырехкомнатная квартира площадью 165 квадратных метров находится в историческом здании 1882 года постройки в Петровском переулке. Волочкова приобрела эту недвижимость в центре Москвы в 2001 году. Рыночная стоимость апартаментов на текущий момент оценивается приблизительно в 150 миллионов рублей.

На данный момент общая сумма задолженности по коммунальным платежам за указанную квартиру составляет 121 тысячу рублей. Неуплата в течение нескольких месяцев создала предпосылки для возможного обращения управляющей компании или ресурсоснабжающей организации в суд для взыскания долга.

Ранее стали известны привычки, которые реально спасают от набора веса.