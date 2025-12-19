Взлом и блокировка: страшный сон пользователя «Госключа» стал реальностью

Пользователи приложения «Госключ» сообщают о возникновении проблем при попытке получить или перевыпустить усиленную квалифицированную электронную подпись. Процесс авторизации в сервисе прерывается требованием обязательной установки мессенджера Max, которое невозможно обойти, особенно на устройствах под управлением Android, пишет strana.life.

Как отмечают пользователи в отзывах в магазине приложений Rustore, после ввода пароля и кода из СМС система отображает окно с предложением подключить мессенджер Max, не предоставляя альтернативных способов завершения входа. Некоторые также столкнулись с полной блокировкой доступа к приложению на срок 72 часа после нескольких неудачных попыток авторизации, что создает сложности при срочной необходимости в электронной подписи для работы с госуслугами. В обсуждениях звучат опасения о потенциальных рисках безопасности, связанных с привязкой доступа к государственным сервисам через сторонний мессенджер.

Представители разработчика в ответ на жалобы пояснили, что «Госуслуги» переходят на новый, более защищенный способ аутентификации, призванный снизить риски перехвата СМС-кодов. При этом возможность входа по СМС-паролю сохраняется для пользователей, у которых нет технической возможности установить приложение Max. Для случаев срочного получения услуг при блокировке аккаунта гражданам рекомендуется личное обращение в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.

