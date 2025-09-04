Взлом за секунду: россиянам назвали самый «опасный» пароль

Использование ненадежных паролей позволит мошенникам за секунды взломать личный кабинет и украсть данные. Об этом в интервью RT предупредил преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Северин.

Речь идет о простейших комбинациях, таких как «123456», «qwerty» или имена родственников и питомцев. По словам специалиста, подобные пароли являются первыми в базах данных, которые используют мошенники для автоматического подбора.

Северин подчеркнул, что основным методом взлома остается так называемая атака «грубой силы», когда преступники с помощью специального программного обеспечения (ПО) перебирают сотни тысяч стандартных комбинаций из заранее составленных словарей. Простые пароли не могут противостоять такой атаке и уступают практически мгновенно.

Не менее серьезную угрозу, отметил эксперт, представляет фишинг — метод социальной инженерии.

«Мошенники присылают письма от имени банков или сервисов, просят перейти по ссылке и ввести данные. Или же звонят, представляясь службой безопасности, и выманивают код из смс», — объяснил Северин.

Он добавил, что на фишинговых сайтах пользователь сам вводит свои логин и пароль, которые сразу попадают в руки преступников.

Еще одной распространенной ошибкой, добавил эксперт, является небезопасное хранение паролей. Записывание их в блокноты или сохранение в незащищенных заметках на смартфоне представляет огромный риск.

Также небезопасно хранить данные и в облачных сервисах, если не настроена двухфакторная аутентификация и строгие права доступа.

В качестве основной меры защиты Северин порекомендовал использовать менеджеры паролей. Эти программы хранят все данные в одном месте в зашифрованном виде под надежным мастер-паролем.

Главное их преимущество — способность генерировать и запоминать сложные уникальные комбинации символов, цифр и букв для каждого сайта, которые практически невозможно подобрать вручную или автоматически.

