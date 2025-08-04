Взломали «Госуслуги» и лишают всего: инвалид попал в сложную ловушку мошенников

Леонид Ерофеев из Самары стал жертвой масштабной мошеннической схемы, которую запустила незнакомка, представившаяся как «сотрудница ФСБ» из Москвы. Об этом сообщает sovainfo.ru, редакция которой пообщалась с родными пенсионера.

В январе 2024 года мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей ФСБ. Она убедила пенсионера оформить кредиты на 224 900 рублей и перевести деньги неизвестным лицам. Как рассказали родственники, их ближнего «постоянного держали на крючке».

Как оказалось, одним звонком все не закончилось. Аферисты получили доступ к аккаунту пенсионера на «Госуслугах», создали электронную подпись и оформили три договора: займа, залога недвижимости и консультационных услуг. Все документы были подписаны без ведома Ерофеева с помощью электронной подписи. Так его единственная квартира площадью 33 квадратных метра оказалась под угрозой.

Сестра пенсионера Галина Ерофеева пребывает в шоке от случившегося, ведь пенсионер знал о мошенниках, но все равно попался на их уловки, боясь рассказать все родным.

Юрист семьи объяснил, что подпись его подзащитного выманили так же хитро, как и другие данные.

«Курьер привез договоры и попросил их подписать, при этом не дав Ерофееву возможности с ними ознакомиться. Он лишь поспешно пояснил, что это документы для погашения кредитных обязательств. После подписания на счет пенсионера перечислили больше полумиллиона рублей, которые ему предложили снять и перевести. В итоге Леониду Павловичу заявили, что его кредитные обязательства будут аннулированы», — пишет юрист пострадавшего.

Семья продолжает борьбу в суде и пытается признать договоры недействительными. Параллельно расследуется уголовное дело по статье о «мошенничестве».

В СМИ отметили, что тревогу вызывает деятельность ООО, с которым мошенники заключили договоры от имени пенсионера.

Однако пока ничего не доказано и Леонид Ерофеев продолжает выплачивать кредиты из своей скромной пенсии в 20 тысяч рублей, а также со страхом, что его вот-вот лишат квартиры.

Ранее сообщалось, что за сутки аферисты смогли надурить россиян на несколько миллионов.