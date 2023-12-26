«Взрослые и уважаемые люди»: кем стали прототипы героев сериала «Слово пацана»

Первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» подошел к концу. Никто из создателей картины не предполагал такого бешеного успеха. Однако многосерийный фильм о трудных подростках конца 80-х неожиданно стал самым обсуждаемым в этом году.

Сценарист сериала Андрей Золотарев побеседовал с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» и рассказал, в чем секрет популярности его детища, и будет ли второй сезон.

По словам Золотарева, ему и режиссеру Жоре Крыжовникову было очень интересно исследовать время перед распадом СССР. В Казани образовался феномен, когда подростки, зажатые между двух эпох, пытались делить территорию.

«Город поделили, хотя по-настоящему и делить-то было нечего — ведь еще даже бизнес не появился. В социуме образовались свои правила, и они были настолько любопытными, что нам даже не надо было ничего придумывать. Мы взяли и показали то, как было на самом деле», — поделился сценарист.

По словам нашего собеседника, в качестве основного консультанта выступил журналист Роберт Гараев, который написал книгу про преступные группировки Казани.

«Подготовка к съемкам заняла почти полгода. Мы читали доступные материалы, ездили и брали интервью у бывших пацанов и милиционеров. Сейчас бывшие группировщики — это взрослые и уважаемые люди, самому младшему из которых около 45 лет», — отметил Золотарев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сказал автор, нет одной понятной причины, которая бы объясняла бешеную популярность сериала о событиях тридцатипятилетней давности.

«Любой, кто назовет одну причину, будет неправ. Мы можем сказать, что Феррари — хорошая машина, но трудно объяснить, почему это так. И с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте» то же самое. По вопросу съемок второго сезона решение еще не принято. Мы начнем работу, только если будем убеждены, что он получится не хуже», — подчеркнул Золотарев.

Полное интервью со сценаристом читайте здесь.