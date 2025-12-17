«Взрослым дядям не идет»: какой совет дал верующим на Новый год священник

Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе высказал мнение о традиции просить подарки у Деда Мороза. По его словам, взрослым людям следует обращаться со своими просьбами не к сказочным персонажам, а к Богу, сообщает ИА « Кулик ».

Кипшидзе отметил, что православные христиане традиционно выражают свои желания через молитву. Обращение же к Деду Морозу он назвал действием, не соответствующим здравому смыслу для взрослого человека.

Церковный деятель также прокомментировал различные новогодние и рождественские практики, такие как марафоны желаний или гадания. По его мнению, подобные ритуалы могут ввергнуть человека в то, что он охарактеризовал как «первобытное состояние».

В то же время Кипшидзе подчеркнул, что Дед Мороз остается героем и важным персонажем исключительно для детской аудитории. Его высказывание прозвучало в преддверии новогодних праздников.

