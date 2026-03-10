Взрыв в Подмосковье: раскрыты подробности о кошмарном инциденте у ТЦ в Селятино 10 марта

REGIONS: причиной взрыва машины в подмосковном Селятине мог быть газовый баллон

Дневная тишина подмосковного поселка Селятино разорвалась громким хлопком. На улице Больничной, прямо возле торгового центра, взлетел на воздух автомобиль. Взрывной волной посекло вторую машину, а водитель едва успел выскочить, но все равно получил ожоги. Как выяснил REGIONS, причиной ЧП стал обычный газовый баллон, который мужчина вез в багажнике.

Инцидент произошел днем 10 марта у дома № 1175. По предварительным данным, взорвался баллон с газом, который находился в багажнике «Ниссана». Сила удара была такова, что автомобиль практически полностью выгорел. Пламя перекинулось на стоящую рядом машину, владелица которой в этот момент была в торговом центре.

Елена Шонина, чья машина пострадала от взрыва, вышла из ТЦ и увидела вместо спокойной парковки место происшествия. Женщина рассказала, что службы сработали оперативно.

«Быстро среагировали службы, прибыли в считанные минуты, оказалось, что да, потом впоследствии, что это был взрыв газа, газовый баллон», — сказала Шонина.

Водитель «Ниссана» в момент взрыва находился внутри. Мужчина получил ожоги первой степени, но, к счастью, остался жив. Его дочь, которая была рядом с автомобилем, каким-то чудом не пострадала. Очевидцы рассказывают, что хлопок был настолько сильным, что его слышали в соседних кварталах, а после началось интенсивное горение.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Пламя потушили, пострадавшему оказали медицинскую помощь. Позже в администрации поселка подтвердили: взорвался именно бытовой газовый баллон, который перевозили в багажнике.

Все подробности и детали истории еще предстоит установить компетентным органам правопорядка.

