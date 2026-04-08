Взрыв в руках: раскрыты подробности об инциденте с подростками в Кузбассе

Инцидент произошел в Кемерове 8 апреля: в Ленинском районе города пострадали двое несовершеннолетних. Об этом пишет VSE42.Ru , ссылаясь на региональное управление МВД.

По предварительным данным правоохранителей, школьники нашли на улице пиротехническое изделие — петарду — и попытались его поджечь. В результате произошел хлопок. Пострадавших доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточнили редакции VSE42.Ru в региональном центре медицины катастроф, речь идет о мальчиках 12 и 15 лет. По словам собеседника издания, они получили травмы средней степени тяжести — ожоги и рваные раны.

Других подробностей инцидента на данный момент нет. В социальных сетях пишут, что дети пострадали якобы из-за взрыва неустановленного устройства. Детали произошедшего выясняются.

