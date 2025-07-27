Взрыв в Саратове унес жизни семи человек: среди них – молодая семья

В числе погибших при взрыве жилого дома в Саратове оказалась семья с ребенком.

Это 32-летняя Екатерин из Александрова Гая, отметившая день рождения незадолго до трагедии, ее муж Георгий и их четырехлетний сын Степан.

О Екатерина известно, что она окончила школу с серебряной медалью и химический факультет местного вуза. Ее супруг — выпускник местного вуза, сообщает «Российская газета».

Спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, в результате взрыва погибли семь человек.

Экспертам еще предстоит установить причины взрыва.

Ранее сообщалось о том, что число погибших при обрушении многоэтажки в Саратове выросло до семи.