Взрыв в Сергиевом Посаде: что произошло на самом деле

9 августа в 10:40 на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, в результате пострадали не менее 35 человек.

Всех граждан из близлежащих зданий и цехов эвакуировали. На место инцидента приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Кроме того, там работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов, который призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Андрей Воробьев уточнял, что взрыв произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории завода. Глава округа также сообщил, что инцидент произошел на предприятии «Пиро-Росс». По данным Воробьева, трое из пострадавших находятся в реанимации с тяжелыми ранениями, 12 человек направили в травмпункт.

ТАСС со ссылкой на предварительные данные экстренных служб сообщал, что причиной взрыва не был беспилотник.

Следственны комитет России по региону возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, в результате которых произошел взрыв на складе пиротехники, сообщили в соцсетях ведомства (ст. 217 УК РФ).

Также стало известно, что губернатор Московской области приехал в больницу в Сергиевом Посаде, где сейчас находятся пострадавшие от взрыва граждане.

Дмитрий Акулов сообщал, что сейчас управляющие компании обходят близлежащие дома и собирают информацию о повреждениях. Сведения об домах и объектах инфраструктуры, где выбиты окна, можно сообщить по телефонам горячей линии: 8-496-545-77-55, 8-496-540-88-36, 8-496-551-51-00.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.