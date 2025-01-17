Washington Post: Гренландия не хочет быть частью США

Министр Гренландии по вопросам бизнеса, торговли, природных ресурсов, юстиции и гендерного равенства, Наая Натаниэльсен, в своей статье для The Washington Post выразила позицию острова о нежелании быть частью Соединенных Штатов Америки.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия входит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям и не продается. А бывший министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг сообщил, что 75% населения острова поддерживают идею независимости от Дании.

«Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы. Но мы видим широкие возможности для заключения сделки, которая могла бы принести пользу обеим нашим странам», — считает Натаниэльсен.

Она также отметила, что у Гренландии есть значительный потенциал для экономического роста, и упомянула о наличии ценных природных ресурсов. Кроме того, она предложила Соединённым Штатам Америки расширить сотрудничество в сфере бизнеса.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду.