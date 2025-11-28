WhatsApp на грани блокировки: Роскомнадзор ввел ограничения против мессенджера

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ввела ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для такого решения стало систематическое нарушение платформой законодательства России.

Согласно официальному заявлению регулятора, популярный мессенджер используется для организации террористической деятельности, вербовки исполнителей и совершения мошеннических преступлений.

При этом компания-владелец сервиса не выполняет установленные требования по предупреждению и пресечению противоправной деятельности на своей платформе.

В РКН отметили, что ограничительные меры будут сохраняться до полного выполнения WhatsApp всех предъявленных требований. В случае дальнейшего игнорирования российского законодательства мессенджер может быть полностью заблокирован на территории страны.

Ранее депутат Государственной думы РФ Антон Немкин назвал причины для будущей блокировки WhatsApp.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ запрещенной экстремистской организацией.