Wildberries и Russ начали вести переговоры об аренде офиса рядом с Савеловским вокзалом

Объединенная структура маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, известная как РВБ, ведет переговоры с металлургической компанией «Новосталь-М» о возможности аренды офисных помещений в деловом комплексе Stone Towers, который находится рядом с Савеловским вокзалом, сообщил РБК со ссылкой на троих экспертов в сфере недвижимости, которые работают с данным объектом.

По данным источников, сейчас обсуждаются условия потенциального соглашения, однако пока ни одно обязывающее соглашение не подписано.

Один из собеседников утверждает, что РВБ может арендовать все помещения металлургической компании, общая площадь которых составляет 14 тыс. кв. м, в то время как другой источник не исключает варианта, что «Новосталь-М» сохранит часть офисов за собой.

Представитель РВБ отметил, что в рамках активного расширения проектов и постоянного увеличения числа сотрудников компания ведет несколько переговоров о аренде офисных площадей, включая Stone Towers.

Ранее сообщалось, что суд в Москве рассмотрит дело развода основательницы Wildberries Ким с ее мужем Бакальчуком.