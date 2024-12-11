Wildberries запустит продажу алкоголя с самовывозом из магазина партнера

Объединенная компания Wildberries и Russ начала тестирование продажи алкоголя через модель Click&Collect, согласно информации компании, передает «РБК Вино».

Первоначальным партнером в этом проекте станет сеть супермаркетов «ВинЛаб». Поначалу сервис будет доступен в некоторых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, но с течением времени к инициативе присоединится более ста торговых точек сети.

Чтобы заказать алкогольные напитки, нужно выбрать их на сайте Wildberries, добавить в корзину и при оформлении заказа выбрать для получения один из магазинов «ВинЛаб» на карте.

Розничная сеть подготовит заказ в течение часа, а оплатить его потребуется при самовывозе из магазина. Заказ будет храниться в течение 4 дней после готовности. Функция самовывоза уже добавлена в обновленное мобильное приложение Wildberries для iOS и Android.

Чтобы просмотреть карточки товаров из категории «Алкогольные напитки» на сайте Wildberries, пользователю нужно подтвердить, что ему исполнилось 18 лет. При оформлении заказа система напомнит о необходимости предоставить документ, удостоверяющий совершеннолетие, при получении.

Ранее сообщалось, что объединенная компания ООО «РВБ», куда входят WB и Russ, запускает сервис доставки продуктов и готовой еды в Москве.