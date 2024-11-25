WP рассказала об усталости от войны с ХАМАС у израильских военных

Среди израильского населения нарастает ощущение усталости от конфликта, что стало следствием увеличения числа жертв и масштабов боевых действий, сообщило издание The Washington Post (WP), ссылаясь на мнения экспертов и резервистов Израиля.

Как отмечает газета, некоторые призывники принимают решение не являться в армию, что создает дополнительное давление на уже перегруженные вооруженные силы.

На брифинге на прошлой неделе пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани сообщил, что число призывников уменьшилось примерно на 15% с момента атаки палестинской исламистской группы ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ари Краусс, резервист из элитной пехотной бригады «Голани», рассказал, что командование в начале конфликта направило в его часть извинительное письмо, однако не уточнило дату возвращения.

Эту «проблему» испытывают около 80 тыс. израильских резервистов, которые должны оставить свои семьи, работу и учебу ради службы на передовой, отмечает WP. По данным издания, в первые месяцы войны на службу были призваны около 350 тыс. израильтян, а потери составили более 800 бойцов.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители зарубежного руководства ХАМАС покинули Катар и переместились в Турцию.