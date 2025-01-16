WP: Трамп рассматривает возможность указом предотвратить блокировку TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует указом предотвратить блокировку TikTok в стране. Он планирует подписать документ сразу после вступления в должность 20 января, несмотря на то, что днем ранее социальная сеть уже должна будет быть продана или полностью запрещена на территории, сообщил ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

По данным источника, Трамп планирует подписать документ, по которому действие закона, касающегося TikTok будет приостановлено на 60-90 дней. Так он рассчитывает выиграть время, чтобы согласовать сделку по продаже или найти альтернативный вариант.

Успех намерения Трампа находится под запретом, так как в должность он вступит 20 января, а решение по TikTok войдет в силу 19 января. Кроме этого, по мнению опрошенных WP аналитиков, указ президента не обладает достаточной силой, чтобы полностью отменить закон, поддержанный обеими палатами Конгресса.

Напомним, что социальная сеть, принадлежащая китайской компании ByteDance, оказалась под пристальным вниманием властей США из-за опасений в безопасности данных пользователей и возможности пропаганды. В связи с этим действующий президент Джо Байден принял решение о продаже или полном запрете TikTok в стране.