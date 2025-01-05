В 2024 году на Украине была проведена мобилизация, в результате которой было призвано около 200 тысяч человек. Об этом стало известно из сообщения издания The Washington Post, которое ссылается на информацию от украинских и западных официальных лиц.

В публикации отмечается, что в 2024 году экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный предложил мобилизовать 500 тысяч человек для участия в конфликте. Однако Владимир Зеленский не согласился с этим предложением, указав, что это слишком большое число. В результате Киев мобилизовал около 200 тысяч человек.

Кроме того, Зеленский отказался выполнить просьбу США о снижении призывного возраста до 18 лет, как сообщает издание.

В последнее время российские войска на Украине демонстрируют наибольшую активность с начала конфликта. Это обусловлено главным преимуществом Москвы — значительным численным превосходством.

По словам опрошенных бойцов, ситуация в украинской армии сейчас даже хуже, чем в феврале 2022 года. Особенно остро чувствуется острый дефицит пехотинцев на линии фронта.

В интервью газете «Вашингтон пост» приняли участие украинские военные из шести разных подразделений, которые участвуют в боевых действиях на востоке страны. Многие из них выражают неуверенность в том, что президент России Владимир Путин согласится на перемирие, пока его войска сохраняют преимущество. Они опасаются, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся пойти на болезненные компромиссы.

«Будем честны, сейчас ситуация хуже, чем в начале, — говорит командир роты 35-й бригады Тарас. — О чем мы можем сейчас договариваться? Мы можем только кивать головой и соглашаться с их требованиями, а то, что они будут требовать, нам явно не понравится», — заявил WP украинский военный Александр.

Он добавил, что когда попал в армию, ситуация была из рук вон плохой. А сейчас все настолько ухудшилось, что мужчина отказался судить дезертиров из числа новобранцев.

Тем временем на Украине планируют ужесточить мобилизацию, снизив призывной возраст в очередной раз. На этом фоне граждане начали массово вывозить детей и подростков из страны под видом туристических групп, отправляющихся в Европу.