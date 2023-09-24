WP: ВСУ потеряли огромное количество боевой техники у сел Работино и Вербовое

Во время затяжных позиционных боев на Запорожском направлении украинске военные потеряли довольно много военной техники, среди которой, преимущественно, поставленное Киеву западными партнерами.

Об этом в беседе с изданием The Washington Post рассказал командир десантно-штурмового отряда ВСУ. Он отметил, что речь идет о потерях в бронетехнике идет в районе сел Работино и Вербовое.

«Там было потеряно много техники [возле сел Работино и Вербовое]», — передает сообщение комбата ВСУ The Washington Post.

Собеседник журналистов добавил, что в числе потерь в военной технике немецких бронированные машины Stryker производства США, а также немецкие БТР Marder.

Ранее Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что ВСУ потеряли за сутки у села Работино больше 100 человек убитыми.