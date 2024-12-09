Китай начал ограничивать поставку деталей для БПЛА в ЕС и США
Bloomberg: Китай ограничил поставки деталей для беспилотников в США и Европу
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Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что производители из Китая стали ограничивать поставку деталей, которые необходимы для создания беспилотников в США и странах ЕС.
Таким образом, китайские производители дронов сокращают продажи определенных компонентов дронов в странах ЕС и США. Эти компоненты являются ключевыми для создания беспилотников, сообщают журналисты издания.
Речь идет о тех компаниях из КНР, которые производят системы управления, моторы и аккумуляторы. Фактически, такое решение со стороны КНР могло стать лишь первым шагом на пути усиления рестрикций по дальнейшему экспорту частей беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia.