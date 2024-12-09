Китай начал ограничивать поставку деталей для БПЛА в ЕС и США

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что производители из Китая стали ограничивать поставку деталей, которые необходимы для создания беспилотников в США и странах ЕС.

Таким образом, китайские производители дронов сокращают продажи определенных компонентов дронов в странах ЕС и США. Эти компоненты являются ключевыми для создания беспилотников, сообщают журналисты издания.

Речь идет о тех компаниях из КНР, которые производят системы управления, моторы и аккумуляторы. Фактически, такое решение со стороны КНР могло стать лишь первым шагом на пути усиления рестрикций по дальнейшему экспорту частей беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia.