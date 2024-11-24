WSJ: следующий удар ракетами ATACMS ВСУ нанесут по Ростовской области

Американская The Wall Street Journal раскрыла, какой регион России может быть атакован переданными от США Киеву ракетами ATACMS следующим. Ранее украинские боевики выпустили западный «дальнобой» по Брянской и Курской областям. В последней вражеский снаряд угодил в старинную усадьбу Барятьевых.

Как пишет западное издание со ссылкой на источники, одной из следующих целей ВСУ для удара американскими ATACMS наметили Ростовскую область, а именно — не менее четырех военных аэродромов и других объектов ВС РФ.

«Одной из вероятных целей удара ВСУ западным оружием является Ростовская область», — пишет газета.

Как утверждает в своем материале WSJ, в военном руководстве Пентагона якобы уже существует некая карта, на которую нанесены около 200 российских военных объектов, находящихся в зоне досягаемости ATACMS.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

А российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Трамп вполне мог быть в курсе планов своего предшественника Байдена касательно дальнобойных ракет ATACMS.