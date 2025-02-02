WSJ узнала о $2 млрд из России, застрявших в американском JPMorgan

В американском финансовом учреждении JPMorgan оказались заблокированы 2 млрд долларов, принадлежащих России. Согласно информации, опубликованной в The Wall Street Journal, причиной блокировки стало решение правительства Соединённых Штатов Америки о заморозке банковских операций.

В начале лета 2022 года, как стало известно изданию, Газпромбанк осуществил две крупные операции через финансовые институты Citi и JPMorgan.В частности, через Citi было переведено 3 млрд долларов на счета АЭС в банке Ziraat. А через JPMorgan было переведено более 2 млрд долларов.

Однако еще один финансовый перевод на сумму 2 млрд долларов через JPMorgan был заблокирован Министерством юстиции США.

«У Москвы застряли 2 млрд долларов в JPMorgan (один из крупнейших инвестиционных банков в мире — прим. ред.)… Деньги были заморожены после того, как следователи Минюста США обнаружили, что Россия и Турция пытались обойти санкции», — приводится в материале.

Согласно информации, полученной от американских властей, до введения санкций против «Газпромбанка» в ноябре 2024 года Россия и Турция достигли соглашения о предоставлении кредита в размере примерно 9 миллиардов долларов для финансирования строительства первой атомной электростанции «Аккую». Эти средства могли быть направлены на счета компаний из РФ в турецком банке Ziraat.

Ранее сообщалось о том, что в МИД РФ сочли «временным явлением» вторичные антироссийские санкции США.