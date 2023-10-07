«Я принял решение, отказываюсь от госпитализации»: сильнейшая боль не остановила бойца от ухода на СВО

Разведчик-сапер Юрий Слободин был ответственным и смелым бойцом. И даже во время заслуженного отпуска он ни на секунду не забывал о своих сослуживцах. Серьезные проблемы со здоровьем тоже не стали препятствием, чтобы вернуться на фронт.

Мама военного Наталья Петрова отмечает, что отпуск сына после работы на передовой стал для нее праздником.

«Приехал уставший, изрядно постройневший, и снова не стал посвящать нас в военные будни. Но мы были счастливы! Впервые полноценно выспались. Я наслаждалась тем, что мой сын в соседней комнате. Но его надолго не хватило. Звонки от боевых товарищей: их подразделение вывели из-под Харькова, кого ранили, кто погиб. И началось», — говорит мать бойца, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрий не находил себе места, рвался «на передок» к боевым товарищам, но уже в Херсонскую область. Их подразделение вывели из Харьковской области и передислоцировали в Херсон.

«В последний день отпуска у сына начались острые боли в спине. Он держался до последнего, не показывал мне вид, что ему плохо. Ему же нужно было ехать, там же его ждут! Вызвала скорую. Оказалось, зашевелились камни в почках. Но мои мольбы и наставления врача, что здоровье важнее не помогли: «Я принял решение, отказываюсь от госпитализации», — вспоминает Наталья.

Несмотря ни на что, Слободин уехал, купируя боль таблетками и в очередной раз доказывая стойкость мужского характера и личную ответственность перед Родиной и боевыми товарищами.

Но вскоре случился роковой обстрел и отважный разведчик погиб. О том, как это было, мы рассказывали ранее.