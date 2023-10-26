Ynet: в плену у ХАМАС сейчас находятся не менее шести граждан России

Как пишет информационный портал Ynet со ссылкой на данные израильских властей, в настоящее время боевики ХАМАС удерживают в заложниках не менее 138 мирных граждан.

Отмечается, что у некоторых из заложников имеются иностранные паспорта. В их числе как минимум шесть граждан РФ, 12 немцев и шесть французов.

«Сто тридцать восемь заложников, которых удерживает ХАМАС, имеют иностранные паспорта», — пишет издание.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».