«YouTube больше не нужен»: в Госдуме пообещали полную замену зарубежного хостинга

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что зарубежный видеохостинг полностью заменят российские сервисы в среднесрочной перспективе. По его словам, платформа превратилась в инструмент западной информационной войны. Об этом сообщил ТАСС.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике объяснил, что монопольное положение YouTube на российском рынке является исторической ошибкой, которую теперь намерены исправить. Активная работа по развитию национальных аналогов, по его мнению, позволит в обозримом будущем полностью вытеснить зарубежную платформу.

Горелкин признал, что достижение цифрового суверенитета требует значительных финансовых вложений и квалифицированных кадров. Осознание необходимости этого шага пришло еще в 2014 году на фоне первых санкционных угроз, включая возможное отключение от международных платежных систем.

После начала специальной военной операции YouTube уже ввел ряд ограничений для российских пользователей и авторов, включая прекращение монетизации и отключение премиум-подписки. Эти шаги, по мнению парламентария, лишь подтверждают враждебность платформы и ускоряют процесс импортозамещения в цифровой сфере.

