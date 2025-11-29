YouTube теперь требует у россиян паспорт или селфи для просмотра видео

YouTube расширил обязательную проверку возраста для пользователей из России и стран СНГ. Об этом сообщили представители платформы, передает Южный Федеральный.

Для просмотра роликов с возрастными ограничениями требуется подтверждение возраста с помощью паспорта или водительского удостоверения, а также селфи, банковской карты или email. Данные могут передаваться сторонним сервисам, включая VerifyMy.

Проверка распространяется также на аккаунты из Европы и Белоруссии, а в отдельных случаях — на пользователей с иностранными IP-адресами. Усиление контроля связано с требованиями регуляторов в Великобритании и Европейском союзе, отметили эксперты.

