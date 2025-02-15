За 27 тыс. руб. студент согласился поджечь станцию сотовой связи в Мирном

20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа согласился пойти на преступление после общения с представителями спецслужб Украины.

За 27 тысяч рублей юноша поджег станцию сотовой связи.

Молодой человек задержан. Он рассказал, что общался с представителями СБУ через мессенджер.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что житель Пушкино, поджегший дверь квартиры своего соседа, предстанет перед судом.