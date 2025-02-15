За 27 тыс. руб. студент согласился поджечь станцию сотовой связи в Мирном
Украинские спецслужбы уговорили студента поджечь станцию сотовой связи в Мирном
Фото: [pxhere.com]
20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа согласился пойти на преступление после общения с представителями спецслужб Украины.
За 27 тысяч рублей юноша поджег станцию сотовой связи.
Молодой человек задержан. Он рассказал, что общался с представителями СБУ через мессенджер.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что житель Пушкино, поджегший дверь квартиры своего соседа, предстанет перед судом.