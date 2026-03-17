За борщевик на земле в Подмосковье могут оштрафовать до миллиона рублей

Владельцам земельных участков в Московская область напомнили об ответственности за распространение борщевика Сосновского. Если собственник не уничтожает опасное растение на своей территории, ему может грозить административный штраф. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по аграрной политике Мособлдумы Сергей Керселян.

По его словам, региональное законодательство обязывает правообладателей земель своевременно проводить работы по уничтожению борщевика. Если такие меры не предпринимаются, предусмотрена административная ответственность.

Для граждан штраф может составить 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит наказание от 20 до 50 тысяч рублей. Самые крупные штрафы предусмотрены для организаций — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Власти региона также ведут постоянный мониторинг территорий, где растет борщевик. Эти участки внесены в специальную геоинформационную систему. Данные регулярно уточняются, в том числе на основе обращений жителей.

Контроль за выполнением требований проводят муниципальные органы. Специалисты осматривают территории и проверяют, были ли приняты меры по уничтожению опасного растения.

Борщевик Сосновского считается агрессивным сорняком: он быстро распространяется и может быть опасен для людей, так как сок растения вызывает серьезные ожоги кожи.

