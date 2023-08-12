«За бурята украинцам дают миллион»: родные не нашли удостоверения после таинственной гибели бойца на передовой

Странная гибель Владимира Хабусова на передовой вызывает вопросы у родных. По слухам, бурятский офицер сильно раздражал украинцев, а за его смерть нацисты получили премию. О том, как погиб 22-летний лейтенант, нам рассказала его мать Светлана.

На спецоперации молодой офицер оказался в ноябре 2022 года, и ему дали командовать взрослыми мужчинами. Тем не менее, он отлично справлялся, несмотря на то, что приходилось работать на сложнейших направлениях: Угледар и Артемовск.

«Мы с ним разговаривали 23 февраля, он сообщил, что пришла боевая задача, и они идут работать. Я ему сказала: «Ангелы-хранители и мама с папой с тобой». Вова ответил: «Все будет хорошо, я знаю», — вспоминает последний разговор с сыном Хабусова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как говорит Светлана, лейтенант отправился в разведку. Он был командиром группы из пяти человек. Как отмечали сослуживцы, в ночь с 24-го на 25-е число, около 22:30 разведчики попали под минометный обстрел. Это было в районе северных дач под Угледаром.

«С ними был сопровождающий со спецназа. Вова с сопровождающим шли первыми. Спецназовца, говорят, сильно ранило. Моего сына и мобилизованного из Якутии сразу убило. Еще один получил травмы, и пятый остался целым», — пересказывает слова сослуживцев наша собеседница.

Интересно, что до сих пор родные Владимира не получили его военный билет и удостоверение. Друг говорил Светлане, что ребята договаривались держать удостоверение и жетоны в нагрудном кармане под пуговкой. Но когда Хабусова вытащили и принесли после рокового обстрела, там были только блокнот и часы.

«Видимо, вытащили удостоверение. Нам сказали, что за бурята украинцам дают миллион. Говорят, это из-за того, что бойцы из Бурятии отважные и, возможно, более агрессивные. У них, видимо, своя нелюбовь к нам. Вова говорил, что у них есть операция «Б»: в эфир выходили одни буряты и передавали информацию на своем языке», — поясняет Светлана.

Известно, что украинцам очень не нравится, когда они, даже перехватив эфир российских военных, ничего не могут понять. Именно поэтому родные подозревают, что документы сына могли забрать украинцы.

О том, как сложилась судьба Владимира Хабусова, читайте здесь.