За чей счет будут оплачивать внезапное повышение зарплат в 2026 году

С 1 января 2026 года в Российской Федерации устанавливается новый минимальный размер оплаты труда. Согласно принятому решению, месячный показатель МРОТ будет зафиксирован на уровне ₽27 093.

Данное изменение предполагает увеличение минимальной оплаты труда более чем на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Ожидается, что эта мера затронет материальное положение примерно 4,5 млн работников по всей стране.

Повышение МРОТ осуществляется в соответствии с законодательно установленным порядком увязки этого показателя с величиной прожиточного минимума. Изменение затрагивает все категории работников, трудящихся по трудовым договорам.

Экономисты отмечают, что существенный рост минимальной оплаты труда может свидетельствовать о наличии у регуляторов определенных инфляционных ожиданий на предстоящий период. В настоящее время Банк России сохраняет достаточно высокую ключевую ставку в рамках борьбы с инфляционными процессами.

